高雄17直播鋼鐵人在2022-23球季帶給球迷煥然一新的體驗，最大的關鍵除了「豪小子」林書豪的加盟，率領球隊打出「從2勝到17勝」的奇蹟般表現，掀起台灣籃球從南到北的熱潮；其實就在林書豪加盟的同時，球團也接獲既振奮又激勵的好消息，申請多時的增資案已由經濟部投資審查委員會審批通過，球團有了寛裕的資金能以最大的誠意邀請林書豪加盟，並加強球賽相關的軟、硬體設施，讓球迷能在更好的環境和氛圍下享受看球的樂趣。

雖然是經過為期一年多的等待，但高雄鋼鐵人球團依然真心感謝投審會和國安局、陸委會、移民署等政府相關聯審單位的認真和付出，在遵循國家現行法令、制度的規範下公平客觀、嚴格審理，最後終於同意球團所提增資案，投資人「台灣女婿」錢濤正式成為球隊股東。高雄鋼鐵人自此在資金運用上能按原先經營規劃步入正軌，抬頭挺胸為實現扭轉台灣籃球南北失衡的「大南方計畫」大步邁進，並為球團的永續經營扎下根基和創造條件。

獲得投審會審批通過增資案後，鋼鐵人球團也將和高雄市府相關單位積極協商和溝通，從基層到職籃都全力投注應有的企業社會責任，扮演推動高雄運動產業發展最強的生力軍。另外，在主場館鳳山體育館方面，球團也將全心全力投入專業經營建議，與高雄市府從契約更新到場館設備翻新做最全面的合作，讓高雄的球迷能有嶄新且截然不同的體驗。

對於先前抺黑錢濤先生及增資案的媒體及個人，皆已陸續採取法律途徑進行多起控訴，相關案件目前都在審理中。

至於球迷們最關心下個球季林書豪還在不在鋼鐵人的問題，球團在尊重林書豪的前提下，將盡全力爭取林書豪續留，和今年共同打拚的熱情隊友和球迷們，再創鋼鐵人新球季的輝煌詩篇。

從林書豪的加盟到增資案通過，在此雙重的激勵之下，高雄鋼鐵人的品牌價值快速攀升，媒體關注度和曝光率翻倍提高，是廠商贊助甚至企業跨界合作的最佳時機，歡迎前來洽談成為合作夥伴，一起打造球迷、企業廠商和球團「三贏」的共好局面。