近期多家跨國公司CEO紛紛訪問中國，繼特斯拉執行長馬斯克、摩根大通銀行執行長戴蒙（Jamie Dimon）之後，法國奢侈品企業酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）執行長阿爾諾（Bernard Arnault）也計劃於本月訪中。世界首富馬斯克與第二富豪阿爾諾相繼訪中，顯示對中國市場的重視。

據外媒披露，阿爾諾計劃於本月訪問中國，這將是阿爾諾自新冠疫情以來的首趟訪中行程，但LVMH代表拒予置評。

LVMH是世界上最大的企業集團之一，旗下品牌包括路易威登（Louis Vuitton）、迪奧（Dior）與Celine等。

包括LVMH、愛馬仕國際等一些全球奢侈品公司的股價，繼今年早些時候強勁反彈後下挫。在LVMH上週股價急劇下滑之前，阿爾諾已開始籌劃中國之行。

阿爾諾今年4月曾在巴黎與中國商務部部長王文濤會面。阿爾諾的競爭對手、Gucci所屬的開雲集團首席執行長皮諾特（Francois - Henri Pinault）曾在今年初訪問中國。

值得一提的是，特斯拉執行長馬斯克、摩根大通銀行執行長戴蒙日前陸續訪問中國。輝達執行長黃仁勳也傳出將訪問大陸，他1日表示，本週將結束台灣行程，但還沒有決定是否訪問中國。