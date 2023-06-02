健身網紅「麵包包」昨（1日）發文道歉，承認沒罹患胰臟癌第4期，抗癌3年都是假的，震撼外界。除了現任丈夫、前男友陸續發聲，前夫和大學同儕也在網路爆料麵包包，過往的黑歷史都被扒。

一名疑麵包包前夫的男網友，9日在Dcard以標題「失眠夜裡説説自己的經歷」發文，傾吐離婚4個月的辛酸，他回憶前妻2020年8月聲稱罹患胰臟癌第4期，問對方是否要換間醫院再確認，不過前妻以「為了避免家人奔波、傷心難過」婉拒，從公司離職後堅持獨自到醫院治療，並靠持續健身對抗病魔，男網友只能尊重，陪她剃頭、接送到醫院門口，但還是失職，自責「兩年多以來都沒見過主治醫生、診斷證明與就醫收據」，後來他才發現沒有文獻指出腦部放療會突然不認識人、110年全家醫藥支出只有8,480元等不合理之處。

男網友指出，2022年11月兩人到永和與房東簽約，後來前妻帶著一點行李離開就沒再回來，他開始看身心科診所，同年12月前妻說「不愛了、回不去了、不相信愛情」，並在下個月提出離婚，男網友萬念俱灰簽字同意，前妻11天後就改嫁兩人的健身教練，還在IG限時動態發聲明「沒錯，我離婚了，太多的不堪就不公開，我和他在一起了。」

男網友不懂前妻為何不直說，把離婚原因說的那麼曖昧，讓他不斷被人質疑是否有小三或動過粗，不禁感嘆：「真的不用為了合理化自己的行為而說謊，要知道旁人都看在眼裡」，最後留下「細思極恐這一切」。

麵包包人設崩塌後，網友再度翻出這篇文章討論，其中一名自稱是該前妻大學同學的男網友表示：「辛苦了，以前文化大學時期她說她肺纖維化，常常說話說到一半就暈倒，不然就多發性硬化，坐在地上無法動彈，現在想想，不予置評....」，另名自稱是前公司同事的網友也爆料：「她剛入職時也曾說自己曾經發生車禍差點癱瘓，後來努力不停復健才能正常，還說自己老公對她不離不棄什麼的...原來都是假的啊…」

此外，一名自稱10多年前是麵包包前男友的網友，在麵包包的道歉貼文下方爆料，當時麵包包告訴他自己曾在路上遭人綁架並強暴，以及罹患肺腺癌第四期，隨時可能癱瘓，不過在「痊癒」後他就被甩了。前男友透露，幾個月前看到YouTuber老高講罕見疾病孟喬森症候群，還想起那時每天祈禱，希望麵包包多活一天的日子。但麵包包已關閉留言功能，並把所有留言淨空。