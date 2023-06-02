七美鄉長希望蔣中正銅像移除後，基座能留下來另立新的標誌。（七美鄉公所提供。許逸民／澎湖傳真）

七美國中的蔣中正銅像，一入大門就映入眼簾。（七美鄉公所提供。許逸民／澎湖傳真）

民進黨政府為消除蔣中正及其子蔣經國的威權象徵而執行的轉型正義等行政措施，來到澎湖七美國中。身為少數校園還有蔣中正銅像的七美國中，日前決定拆除這銅像，但不是放到慈湖或第一賓館，而是尋找當初的創作者，讓他帶回去紀念。

成立於1968年的七美國中（當時為隸屬望安國中的七美分部）是澎湖七美鄉唯一國中，也是當地『最高學府』。數月前，內政部發公文調查還有威權象徵的蔣中正銅像，目前澎湖境內，就七美國中和鎮海國中兩所。

40餘年前，一名叫陳英文的老師從學校畢業後初到七美國中任教時，所創作的第一件雕塑作品，就是這銅像。但昔日的蔣公銅像要被拆除了，校方有人想起，當時陳老師曾說過，「這是他第一件雕塑創作，若那天要拆除，請與他聯繫，他要保留下來。」所以七美國中找上鄉長呂啟俊幫忙，希望物歸原主。

而呂啟俊也呼籲大家一起來找陳英文老師，將其創作留給老師做為紀念。同時希望拆除銅像的同時，留住基座，大家集思廣義，另立嶄新的標識，做為七美國中的新意象

七美國中校長江淑芳指出，校方有收到公文說國中小內不能在矗立威權象徵的蔣中正銅像，但這之前是陳英文老師留下的，也預言了現在這發展，只是舊的通訊資料已經聯絡不上他，因此才透過鄉長，看能不能找上他來物歸原主。

澎湖縣政府教育處表示，這是數月前中央來文調查看國中小內的威權銅像，也尊重校方看要移除或怎麼處置，並提供選擇看是要到桃園慈湖或馬公第一賓館。