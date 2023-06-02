特斯拉創辦人馬斯克上月30日抵達北京，開啟時隔三年的第二次訪華之旅，接連會見大陸多位高級官員、中央與上海領導層，同時特斯拉股價連續上漲。根據《證券日報》分析，馬斯克此次中國行目的在展開更深入合作，並將對大陸國內車市帶來三點影響，包含有望助力打造儲能電池的千億元級別新產業集群、FSD（全自動輔助駕駛）改變大陸自動駕駛競爭格局，同時刺激國內業者加速進步。

文中分析認為，3年前馬斯克到訪時，特斯拉正站在發展的十字路口，上海超級工廠被寄予厚望；3年之後，特斯拉觸碰到增長的天花板，因此敲定與大陸夥伴新的雙贏合作，顯然是這一次馬斯克再次造訪的主要目的。

在與中國的「上半場」合作中，特斯拉取得巨大的成功，大陸國新能源汽車產業鏈也快速崛起，認為未來特斯拉將圍繞儲能電池計畫、FSD數據應用落地，以及產能擴張3個核心項目，與大陸展開更深入合作。

而上述三大核心項目，每一項都有可觀的規模、發展前景，將為大陸汽車市場帶來三點影響。第一是特斯拉有望發揮「鏈主」作用，助力打造儲能電池千億元級新產業集群。

3年前馬斯克帶來的是汽車超級工廠，而此次馬斯克帶來了儲能超級工廠。透過特斯拉Megapack電池千兆瓦時規模的低成本、高密度公用事業項目能帶來巨大變化，成為推動新型儲能產業發展、綠色低碳轉型的重要力量。

第二是FSD或會改變大陸國內自動駕駛競爭格局。由於政策和監管的不同，FSD並沒有進入大陸市場，但特斯拉實際上已交付了數十萬輛可以升級到FSD Beta的汽車。一旦正式發佈也將激發大陸本土智慧汽車潛力與競爭力。

第三是超級工廠規模優勢再加碼，充分競爭倒逼自主車企進化。為實現特斯拉2030年2000萬輛的目標，有消息稱特斯拉計畫將上海超級工廠產能增至200萬輛／年。由此釋放出的產銷量必然會引發新一輪「淘汰賽」。