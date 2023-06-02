特斯拉（Tesla Inc）執行長馬斯克（Elon Musk）在一項擬議的集體訴訟中遭投資人提告內線交易，指控他操縱加密貨幣狗狗幣（Dogecoin），導致他們虧損數十億美元。

投資人昨晚在向曼哈頓聯邦法院提告文件中指出，馬斯克利用推特貼文、付費網紅、2021年在美國國家廣播公司 （NBC）節目「週六夜現場」（Saturday Night Live）談話，以及其他「宣傳噱頭」，透過他自己或特斯拉管控的狗狗幣錢包交易，以犧牲他們為代價進行交易獲取利益。

投資人表示，這包括馬斯克4月將推特的藍鳥標誌換為狗狗幣柴犬頭像，導致狗狗幣價格飆漲30%之後，出售約1.24億美元狗狗幣。

訴訟案文指出，透過「招徠手法、操縱市場和內線交易等精心設計過程」，讓馬斯克得以推銷自己和他的公司，讓投資人上當。

投資人指控名列富比世雜誌（Forbes magazine）世界第二大富豪的馬斯克，蓄意以兩年時間將狗狗幣價格推高超過360倍，然後讓它暴跌。

馬斯克和特斯拉的律師史派洛（Alex Spiro）今天拒絕置評；投資人委任律師也未立即回覆路透社詢問。 （譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）