曾任前總統蔣經國及李登輝隨扈的孫翰方，與外甥、總統警衛官王文彥，將總統特勤資料洩漏給大陸，還吸收台灣現役軍人，最高法院駁回上訴，斥責2人嚴重危害國家安全，依意圖危害國家安全罪將孫男判刑2年8月，王男判刑1年4月定讞，都須入獄服刑。

孫翰方考取國安局特勤中心陸續擔任上尉、少校、中校警衛官，曾擔任前總統蔣經國、李登輝侍衛室之隨扈，1991年退伍，2002年間擔任前立法委員吳克清機要秘書、大陸地區廣州大同律師事務所所長機要秘書，處理兩岸經貿相關業務而前往大陸地區工作。

王文彥為孫翰方之外甥，2006年間任職特勤中心編制內之憲兵指揮部警衛大隊，曾任前總統陳水扁警衛大隊警衛官、總統官邸區隊長，2011年調任前總統馬英九中興侍衛室警衛官，2016年間蔡英文總統就任期間調任憲兵指揮部警衛大隊警衛官，支援國安局。

判決指出，孫翰方明知「方○中」等人所屬「廣東省海外聯絡辦公室」係中共「中 央軍事委員會政治工作部聯絡局廣州聯絡局」對外蒐集情報之掩護機構，主要負責蒐集臺灣政治情報、策反我國國軍等任務，竟分別安排現役軍人王文彥參加旅行團。

旅行團與廣東外聯辦官員餐敘，費用由孫翰方向廣東外聯辦人員報銷，另領取每次出國美金2至3千元之報酬之方式，為廣東外聯辦之官員提供接觸、拉攏、吸收我國現役軍人之機會。

王文彥在2018年間利用機會，蒐集當時特勤中心留值主官、高勤官、特勤管制室及各值班輪值表等資料，交付予孫翰方，再由孫攜至大陸地區傳遞予廣東外聯辦人員，後來王及孫也用此方式，列印總統警衛組值勤資料洩漏給大陸。

台灣高等法院更一審考量孫翰方、王文彥雖於一審時均坦承犯行，但後來翻異前詞否認犯行，且孫翰方將我國之現役軍人、公務機密均作為其換取私利之籌碼，將孫及王各判刑2年8月、1年4月，上訴後，最高法院駁回確定。