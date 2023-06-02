民進黨爆發性騷擾吃案事件，台灣民意基金會董事長游盈隆今接受節目專訪表示，已辭職的時任婦女部主任、副祕書長許嘉恬，以他對許的認識，許對女權及性別平權一路走來是有口碑，「對她的言辭覺得難以想像、不可思議」；「輝哥」來頭很大，讓許不敢去碰，現在矛頭都指向「今上」蔡英文總統；整個事件疑點很多，許嘉恬不出來講清楚，一聲清白就毀了。

游盈隆今天接受「千秋萬世」節目訪問指出，許嘉恬從基層黨工一路走來，很優秀，對女權及性別平權一路走來有口碑，對許的言辭覺得難以想像、不可思議，「我認為其中必有原因」，是什麼樣的情境，讓許嘉恬嘴中會講出不像自己講的話，可能要進一步了解。

主持人王淺秋追問，是不是這個導演太大咖？游盈隆說，各政黨三不五十都會有性騷擾事件，只是有沒有爆出來，但是民進黨標榜民主價值的政黨，發生了這樣的事，社會譁然，事情爆發後24小時處理，「我覺得還ok、及格」。

他說，黨內權力關係他是很有深感覺，九零年代的民進黨是真正民主進步政黨，追求價值很清楚，但執政官僚體系越來越大，黨工必較深層內斂，比較疏離、冷漠，有很多權力關係考量，導演「輝哥」來頭很大，讓許嘉恬不敢去碰，或許不是「輝哥」，許就不會這樣處理。現在矛頭都指向「今上」蔡英文總統，這事情就變得複雜。

他說，這位年輕黨工承受這樣性騷擾，跟許報告，許為何會講這樣經典的話，連編劇都寫不出來，是什麼樣的情境講出這些話，「我到現在都一頭霧水，不應該的」。

王指出，蔡英文在「人選之人」一出來又很快就推了，還講了性平；但是對這件事，蔡英文道歉隻字未提？

游盈隆說，目前事件只有一個人的說法，許嘉恬應該講清楚，否則個人一生清白就完了，這事件許又報告林飛帆，但上面還有祕書長，還有黨主席，都不清楚？許應該站出來講，為了黨利益犧牲個人利益是不值得，民進黨不是革命政黨，是民主政黨，文明處理社會才可往前進。

游盈隆認為，若說昨天民進黨危機處理不及格他不同意，但是還是留下很多疑點，主席室跟性平部只是行政調查，危機處理不應該只停留在昨天。

王淺秋還說，民進黨說有處理，但是黨工還是發文，賴清德只有說，沒有受訪，蔡總統不是很關鍵？疑點很多。

游盈隆表示，薛姓導演應該也出來講講話，不出來就是理虧，概括承受一切，昨天開記者會都只是標準作業程序，這議題是在野黨是天上掉下來的禮物，拿到槍，且是機關槍，當然猛轟，事實目前尚未揭露。「我只是很想知道，許嘉恬當時講這番話的情境是什麼？」