民眾黨團呼籲賴清德正面回應綠能黑金。（鄧博仁攝）

台南光電開發再爆弊案，力暘能源在七股區用地取得疑涉不法，公司總裁古盛煇與綠營關係密切。民眾黨立法院黨團今（2）日召開記者會，質疑從im.B詐騙案到力暘光電案，民進黨官員、民代與顧問沆瀣一氣，共同參與光電與詐騙「事業」，規模猶如「國家隊」，要民進黨主席賴清德正面回應綠能黑金問題，同時呼籲檢調深入調查，不能縱放。

立委陳琬惠指出，日前台南市檢調展開大規模搜索，約談古盛煇及宸峰工程負責人蔡清旭等人，兩人皆與綠營關係良好，前者曾任行政院顧問，是產業界有名的「小英之友」，後者則是前民進黨中執委郭再欽的好朋友。在古盛煇被約談之前，就曾有議員接獲陳情，業者以低價強取土地興建七股光電場，引發不少民怨。

陳琬惠表示，除了力暘能源案之外，自己先前揭露台鹽綠能前董事長陳啟昱不顧經濟部反對，強行引入4間民股公司，蔡清旭的承暘光電就是其中之一。陳啟昱毫不遮掩將工程發包給與蔡清旭關係密切的宸峰工程，涉嫌利益輸送，雖然經濟部已移送檢調，自己也將持續在國會進行監督，釐清行政責任。

陳琬惠直言，從學甲爐碴案、88槍擊案、台南市經發局長涉貪，到台南正副議長賄選案，台南光電背後龐大的利益糾葛令人震驚，沒有人會反對發展再生能源，但絕對不能放任綠能蟑螂橫行無阻，呼籲檢調徹查到底，給人民一個交代。

立委張其祿表示，針對綠能黑金問題，民進黨主席賴清德先是詭辯「沒有條件」，隨後又把矛頭指向黨內鬥爭，繞了一大圈還是在幫龐大的黨政利益打掩護。此外，賴清德至今尚未回應缺電問題的核心─發電量是否滿足用電需求？電網是否足夠穩定？只在「不是缺電」以及「餘電不夠」等文字遊戲之間來回跳針。

張其祿指出，蔡英文總統 2016年上任以來，先後提出「2025非核家園」、「2050淨零碳排」，然而民進黨急於求成，政治力凌駕工程與經濟專業，缺乏務實規畫，造成台灣供能隱憂。根據經濟部2021年《全國電力資源需求報告》，全國用電量每年都有2到3％的成長幅度，時間拉長來看，需求量非常可觀，在能源政策束縛之下，經濟部只能選擇用最昂貴的綠電追趕用電需求。

張其祿認為，​​政府的放任造成「尋租」風氣盛行，讓特定企業、政府公權力與地方勢力共構成為「綠能複合體」，大資本家、政客及地方勢力勾結並把持土地，賺取優惠性綠電躉購，形同拿納稅人的錢「劫貧濟富」，也導致賄賂、暴力威脅各種弊端叢生。

民眾黨團認為，民進黨執政7年以來，光電弊案持續延燒、親綠顧問爭議不斷，立意良善的能源轉型政策淪為地方黑金溫床。賴清德不該迴避問題，也不能只用一句「打擊黑金槍毒決心不會變」就想輕輕帶過，請拿出具體作為實際改革，還台灣乾淨的綠能發展。