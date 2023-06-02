「神仙姐姐」劉亦菲過去和韓國男星宋承憲合拍《第三種愛情》爆出假戲真做，兩人大方認愛後便繼續跑宣傳，戀情維持3年後因聚少離多而分手，網上也有傳聞稱兩人是業界常見的「合約情侶」，意指為了作品炒新聞票房的「期間限定情侶」，昨(1日)有大陸八卦自媒體開直播，透露曾看兩人私下到泰國旅行，互動是真的很恩愛，證明不是假交往。

宋承憲2015年被大陸狗仔爆料下戲後住進女方香閨，兩人之後坦然承認交往中，熱戀期間還傳出劉亦菲飛到韓國替男友慶生，但不時傳出兩人感情生變、吵架，宋承憲則駁斥表示有成家打算，兩人是以結婚為前提交往，不是玩玩的關係，2018年宋承憲公司卻拋震撼彈宣布分手，主因是因繁忙行程自然而然疏遠了，感情轉淡決定分開。

大陸自媒體爆料劉亦菲和宋承憲曾一起到泰國旅行。（圖／翻攝自吃瓜敲猛的阿飛-微博）

分手後，劉亦菲並未正式發表自己的想法，更讓外界好奇這段關係背後是否有秘密？網友則挖出早在宋承憲公開分手前，劉亦菲在微博曾寫下「呵呵噠」3字就閉口，留給外界無限聯想，還有網友亂猜她是否在玩接力「對你前任說句話」。在此之前，劉亦菲意有所指轉發心靈雞湯，寫下：「不管你有多麼真誠，遇到懷疑你的人，你就是謊言。不管你有多麼單純，遇到複雜的人，你就是有心計」，似乎為情變早埋下伏筆。

宋承憲後來上節目透露很羨慕身邊朋友結婚，但覺得婚後生活應該跟想像不同，可能有時要為了照顧孩子很難與朋友見面，直言為此差異感到苦惱，被推測是情變理由之一。昨大陸自媒體《吃瓜敲猛的阿飛-》則在節目中表示，據兩位狗仔所知，兩人不是合約情侶，還曾被目擊私下到泰國旅遊，看起來很甜蜜，引來網友回：「這都是什麼年代的事了還要拿出來說​」、「過去多少年的事咱就別發了，沒意思。還是期待劉亦菲新劇」、「放過劉亦菲劉亦菲沒惹事」、「低調優秀的女演員，招誰惹誰了」。