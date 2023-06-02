畢馬威中國日前發布《2023年中國銀行業調查報告》（《報告》）。報告指出，從第一季度公布經營指標來看，中國銀行業經營環境總體向好，但也提醒，未來宏觀經濟不確定性依舊存在，預計2023年銀行業嚴監管態勢仍將延續。而如何踐行數位化戰略轉型，是未來中國銀行業的關鍵重點。

該報告共分為三部分，包括對宏觀經濟及銀行業的發展回顧和趨勢分析，行業熱點話題、銀行財務資料摘要等。這是畢馬威第十七次發佈面向中國銀行業的年度調查報告。畢馬威中國金融業合夥人李礫稱，該報告涵蓋中國經濟金融形勢分析、銀行業發展回顧及展望、監管政策解讀、行業熱點話題、銀行業績資料等主要內容。

《中國證券報》報導，畢馬威中國金融業主管合夥人張楚東表示，未來，宏觀經濟不確定性依舊存在，行業監管持續趨嚴，對銀行業短期業績表現、長期經營能力以及應對未來市場和政策變化的能力提出更高要求，亟需開拓發展新局面。

畢馬威中國金融業審計主管合夥人陳少東表明，預計2023年大陸銀行業嚴監管態勢仍將延續，監管政策將繼續引導商業銀行加大對小微企業、科技創新、綠色發展等領域的支援力度，實現金融和實體經濟的良性迴圈。

此外，畢馬威中國銀行業主管合夥人史劍也稱，如何以數位化為錨，全面升級傳統經營模式和管理模式，促進產業金融、綠色金融轉型；如何真正踐行數位化戰略落地，賦能銀行產品、服務、商業模式、風控等多面向創新，衡量產效管理能力，這些都是當前處於變革關鍵期的銀行亟需突破的轉型痛點。

報告認為，2022年不同類型的銀行撥備覆蓋率較上年底均有不同程度的上升。今年以來大陸經濟有序復蘇，部分優質商業銀行可能會適當降低撥備計提，回歸常態化發展戰略，此舉一方面可加大對實體經濟的支援力度，另一方面也可使淨利潤保持適度增長。但對於風險抵補能力較為欠缺的農商行而言，出於對未來風險因素的考慮，仍需高度關注其抗風險能力。

報導稱，至於從未來趨勢上看，報告強調，一方面支援實體經濟高品質發展依然是大陸銀行業的首要任務，從金融服務領域來看，製造業、科創企業、綠色發展等仍然是信貸傾斜的重點。由於房地產在大陸國民經濟中的重要支撐作用，金融機構應全力服務房地產業「保交樓、保民生、保穩定」，支援行業向新發展模式轉變。

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