員工變股東！家住三重的陳宥心，為分擔家計求學期間就在披薩店打工，半工半讀完成學業，她透過網路得知新北社會局的「夢想起航儲蓄方案」，每月儲蓄3千元，社會局會以1比1相對提撥補助，她利用這21萬6千元第一桶金，加入就職的1985窯烤披薩店，從員工變成股東，她更發揮烘焙專業，研發卡士達珍珠披薩，深受顧客喜愛，持續朝烘焙夢想邁進。

今年29歲宥心，母親在她國中時就因病往生，為幫父親分擔家計，她從稻江商職烘焙建教班就開始打工，並考上中華科技大學餐飲管理系，一心朝餐飲烘焙業發展。

她大學畢業後在打工的「1985窯烤披蕯」三重店繼續工作，工作過程她從網路獲知新北市推出「夢想起航儲蓄方案」，獲得審核通過。

儲蓄3年期滿後，正值「1985窯烤披蕯」要在新莊中和街展店，老闆夫妻王志安和章雅竹認為宥心值得託付，邀請她合夥入股，宥宥在與方案社工討論後，提出經費使用計畫，並由新北市就業服務處創業輔導團提供創業相關的輔導與資源，獲准提領儲蓄帳戶裡的資金運用，自此宥心已不單是員工，也是「1985窯烤披蕯新莊幸福店」的股東之一。

宥心也發揮烘焙專業，協助研發口味，其中店內熱門產品卡士達珍珠披薩就是她研發，深受受客人喜愛。