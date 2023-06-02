每個人個性不同，也可能隨著年紀而改變，《搜狐網》運勢專欄點名水瓶座、摩羯座及處女座「年紀越大越自私」，其中摩羯座經過社會磨練後，對於人情世故不屑一顧，在外人眼裡自私又無情。

▍水瓶座

大多人對於水瓶座的印象是比較自我，其實他們只是習慣把自己隱藏起來，因此很少人能猜透他們的心思。水瓶座年幼時仍有強烈的表達慾望，不過隨著年紀增長，漸漸將自己封閉起來，外人看來覺得自私又無情，其實水瓶座只是收起感性，避免受傷。

▍摩羯座

摩羯座個性沉穩務實，很多時候只想和自己獨處，避免受外界干擾，總擺著面無表情的冷酷模樣，讓人覺得難以親近；他們對於人情世故相當不屑，處理利益相關的事情手段更是犀利。

▍處女座

處女座年幼時個性外向開朗，但隨著年紀增長逐漸內斂，他們經過社會磨練後，思想更成熟、謹慎，行事作風不再感性，而過於理性的態度也容易讓人感到自私及冷血。

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