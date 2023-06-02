新建42號隧道銜接既有43號隧道，減少洞口開挖。（阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

新舊42號隧道路線示意圖。（阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

阿里山林業鐵路在88風災後全線中斷，經陸續修復、整建後，全線通車最後一哩路就剩還在施作中的42號隧道工程，日前林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處參與中華民國隧道協會本年度優良隧道工程評選，新建42號隧道工程有別於其它入圍公路、捷運、水利隧道工程，因位於二萬平偏遠山區，克服工區腹地狹小，施工困難及保存既有隧道洞口，展現維護文化資產等特色，獲選「優良隧道工程獎」。

林鐵及文資處表示，新建42號隧道全長1106公尺，經地質鑽探及地電阻探測等詳細調查，路線選定座落堅硬岩層，且最深覆土厚度達154公尺，提昇行車安全，工程自2018年歷經完成環境影響評估、水土保持計畫、文資審議程序，並取得阿里山鄉鄒族部落同意，2021年1月8日正式動工，2022年12月29日終於貫通隧道。

林鐵及文資處說，隧道斷面加舖防水膜，隧道底部設置PVC管排水，防止隧道內滲水，增加隧道穩定性，今年已陸續進行隧道防水膜舖設及隧道壁體混凝土澆置，預計11月中旬竣工，工程完工後接續軌道鋪設作業，不過全線通車將等到明年中。

新建42號隧道設計採尊重自然生態與環境永續之減法工程，終點銜接既有43號隧道口，減少洞口開挖；施工期間克服偏遠山區無通達道路，以鐵道運輸機具和材料，不新闢施工便道，達到最小地貌擾動、兼顧安全及自然景觀還原等多重目標。

除工程特殊有難度外，林鐵及文資處指出，新建工程保存既有42號隧道原貌，工程竣工後，將以不定期舉辦主題列車方式進行文資景點導覽與解說，作為歷史文化及環境教育場所，因深具代表性，才能在8件入圍複評工程案中獲「優良隧道工程獎」。