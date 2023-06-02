電子權值股部分，台積電(2330)ADR小漲0.25%，台積電今日強勢開高，挑戰5日線，漲幅逾1.6%，聯電(2303)、聯發科(2454)小漲約0.5%~1%，日月光控股(3711)則大漲逾4%，股價最高達116.5元。鴻海(2317)小漲震盪，漲幅約0.5%。

AI(人工智慧)題材延燒，創意(3443)開高震盪，順利完成填息，惟早盤後調節賣壓出籠，股價由紅翻黑；世芯-KY(3661)同樣是在創下今年新高價位、最高達1750元後，股價翻黑；緯創(3231)為輝達供應鏈，今大漲約8.5%，股價衝上歷史新高，現階段投信已經連8買超；宏碁(2353)執行長陳俊聖高喊生成式AI將帶來換機潮，股價開高走高、盤中一度漲停。

非電子股部分，觀光股、汽車股、紡織股、橡膠股等強勢。指標股鴻儒(1476)受惠加拿大知名瑜珈運動服飾商Lululemon首財報與全年財測均優於市場預期，走揚約2.5%、佳和(1449)大漲逾5%，聚陽(1477)漲幅逾3%。汽車股三陽工業(2206)大漲逾6%，和泰車(2207)漲幅也逾2%，車用零組件車王電(1533)也走揚約2%。

分析師表示，市場看好美國債務協商有解，且台股短線股東會、AI等題材面豐富，目前盤面仍以多方就具有優勢，加上近期電子股還有電腦展等話題加持，短多還有蓄勢上攻的機會，惟指數一旦接近萬七關卡的話壓力也將漸增，建議可持續留意台積電股價表現與外資期現貨籌碼動向，以作為盤勢強弱的判斷參考，指數整體短多格局不變，仍須居高思危，操作建議以短打為主。看好產業接下來將維持趨勢題材族群，如AI及高速運算概念、記憶體、電子下游組裝、節能，暑假商機的觀光旅遊、航空及遊戲。