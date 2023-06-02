旭隼111年度合併營業額為新台幣227.24億元，較前一年度成長34.02%，稅後淨利為44.32億元，較前一年度成長87.89%，稅後每股盈餘50.9元，較前期每股盈餘27.13元成長87.62%。公司展望112年，由於不斷電系統的產業是相對穩定，但因111年第二季及第三季的高基期，且客戶過去因擔心缺料所拉高的庫存水位仍需要時間消化，讓公司對於今年整體不斷電系統的成長幅度會相對較為保守。但目前客戶委外生產的中長期趨勢不變，公司也逐漸擴大太陽能產品及儲能產品的推展及生產，並擴大各廠區的生產規模。

旭隼去年1月購買位於新北市汐止區保長路新廠房，土地面積：5052.80平方公尺（約1528坪），地上11層地下2層，全棟總面積為24,291.75平方公尺（約7348坪）。

該公司105年2月25日董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」，每年初第一季定期進行前一年度績效評估；應至少每三年得視需要定期委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，並於年度結束時執行當年度績效評估彙總後呈報董事會報告。