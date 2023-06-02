北市112學年度公立及非營利幼兒園暨教保服務中心於6月5日起開放招生登記，北市教育局表示，本次採全面線上報名，6月2日上午9時起，可先至教育局網站或招生e點通網站查看各園缺額，6月5日上午9時起至6月7日中午12時止家長可至招生e點通網站登記，總計有9112名缺額。

教育局表示，北市112學年度公立幼兒園總計招收743班，其中3到5歲班計601班、2歲專班計142班；扣除原園直升及鑑定安置的身心障礙幼兒後，對外招生總缺額計7104名，其中3到5歲班缺額計4873名、2歲專班缺額計2231名。

教育局也說，非營利幼兒園暨教保服務中心扣除原園直升及鑑定安置的身心障礙幼兒後，對外招生總缺額計2008名，其中3到5歲班缺額計922名、2歲專班缺額計1086名。

教育局表示，家長可於6月2日上午9時起，至教育局網站或招生e點通網站點選查看各園缺額，網站將即時揭示缺額及各園各身分別登記情形查詢，以利家長掌握各園登記報名情形，6月5日上午9時起至6月7日中午12時止可至招生e點通網站登記。

教育局提醒，家長務必密切注意登記與報到時間，如有上傳證明文件，也請務必依招生簡章表列應提供的證明文件辦理，確認是否成功上傳，避免影響幼兒登記入園權益。

此外，招生e點通也會於6月13日上午9時至6月14日下午4時止，開放線上備取登記，抽籤結果於6月15日下午3時公告於各園網站，家長屆時可到到各園網站查看公告的備取名單。