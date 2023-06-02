北市一名楊姓男子2015年11月間透過交友軟體結識14歲少女梅梅（化名），並與隔年6月間與梅梅開始交往，同年10月29日深夜2人相約見面，梅梅在楊男車上吃完滷味後，在副駕駛座沉睡，怎料楊男竟偷偷在車上與梅梅發生性行為，並拍下性愛照片傳給對方；法官依成年人故意對少年犯乘機性交罪，判處楊男有期徒刑2年，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並應接受法治教育課程9小時。

據判決書指出，2015年11月間，楊男與14歲少女梅梅（化名）因交友軟體聊天而結識，並於2016年6月間開始交往，同年10月29日晚間，2人相約見面，梅梅在楊男上車吃滷味，食用後突有沉重之睡意，即在車內副駕駛座熟睡。

怎料，楊男見梅梅沉睡不醒，竟於翌（30）日凌晨，在車上與梅梅發生性行為，待梅梅睡醒後返回住處後，楊男還將偷拍的性愛照片傳送給梅梅，她驚覺遭到侵犯，氣到報警處理。

法官審酌楊男已知悉梅梅為12歲以上未滿18歲之少年，為滿足一己私慾，未尊重梅梅性自主決定權，利用其沉睡不醒之情況，乘機性交，對於梅梅身體及心理均造成相當大之危害，楊男行為自應予非難。

法官考量楊男犯後終能坦承犯行之犯後態度，且已與梅梅和解，並全數給付賠償金，堪認其深具悔意，法官依成年人故意對少年犯乘機性交罪，判處楊男有期徒刑2年，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並應接受法治教育課程9小時。

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