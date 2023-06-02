任職台鐵南區工程處加油站63歲洪姓男員工，昨日深夜遭發現吐血倒臥辦公室死亡，警方獲報到場，發現洪男後腦杓有致命挫傷，臉部有傷口，懷疑是凶殺。今上午循線找到嫌疑人林姓男子，但林男見警方到場時，疑似畏罪，從住家4樓屋頂跳下跌落2樓，雙腳骨折，送醫時否認犯案。據了解，洪、林男同為加油站員工，均為下午4時許下班，不排除洪上班遇害，警方持續偵辦中，釐清案情。

昨日深夜11時許，洪男遭發現吐血倒臥左營區站前路辦公室，鐵路警察局獲報到場，將洪男緊急送醫，仍洪男仍因傷重宣告不治；警方在洪男後腦杓發現致命挫傷，臉部有傷口，因辦公室有保全值班把手，警方不排除是熟人犯案。

後續警方透過監視器畫面，循線鎖定同為加油站員工林男，隨後來到林男仁武區永昌三街住家逮人，林男見警來到家門口，卻都不願開門配合調查，不久後疑似畏罪，從自家4樓跳下，跌落2樓，卡在建築物縫隙中，雙腳骨折，由警方戒護送往高雄榮總救治。

但林男否認犯案，在送醫過程中一直頻喊「不是我」，目前警方仍持續偵辦，釐清案情。

鐵路警察局高雄分局副分局長林泰山表示，要進入站區有2道關卡，初步就研判為熟人所為，不排除洪、林2人為熟識，而林男在查訪過程中，在情急之下跳樓，在過程中嫌疑犯也頻頻否認犯案。

林泰山也說，在整個偵查過程當中，透過監視器發現林男疑似有涉案情形，2人都為下午4時下班，雖在同一個場域工作，負責不同職位，不會在同一個空間，但平常會接觸。但因為2人都為下午下班，因此不排除洪男在上班時間就遇害，詳細案情仍在偵辦釐清中。

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