南投縣鹿谷鄉農會凍頂烏龍茶春茶評鑑結果1日出爐，茶農錢儒良的從4779件茶樣中勝出獲特等獎，他謙虛說：「我運氣比較好。」10日舉行頒獎及展售會。評審團指出，今年春茶年初受乾旱影響，茶菁較短小，清明雨後茶菁長得較勻整，後製更費心，特等茶果香明顯、毫無青澀苦味，且滋味濃郁甘醇，頭等一只輸在焙火稍重。

鹿谷鄉農會從1976年首度舉辦凍頂烏龍茶評鑑，舉辦春、冬兩季茶賽，首年春茶評鑑僅104件報名，評鑑建立公信力，報名茶樣逐年成長，1986年起參賽茶樣破3000件，設置初審、複審制，報名評鑑茶樣最高峰、近7000件，特得獎每斤拍賣價喊至30萬元，儼然是台灣茶業盛事。

評鑑結果出爐後，開放茶農與民眾品茶特等至頭等排名的茶湯滋味，預計10日舉行頒獎及展售會。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

農會理事長陳文益說，今年共4779件茶樣報名，有1件藥檢超標，依「DNA分子鑑定」方式確定沒有外來茶蒙混，評審團上月22日起展開2階段評鑑，初審淘汰43.5％，經過初複決賽，1日評鑑結果出爐，由5年8班茶農錢儒良獲特等獎，二梅與頭等農會將保價收購，10日舉行頒獎與展售會。

錢儒良說，5月上旬大崙山茶區採收製作的春茶，茶菁嫩度剛好，烘焙時特別用細心調整，烘焙後沖泡茶湯呈現花果香氣明顯，滋味濃郁，果然拔得頭疇，這是繼2010年冬茶獲特等獎後，2023年春茶再重拾查王寶座，「其實每個人都一樣努力，只是我運氣比較好」。

鹿谷鄉農會凍頂烏龍茶春茶評鑑結果1日出爐，評審團指出頭等一只輸在焙火稍重。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

評審團指出，今年凍頂烏龍春茶年初乾旱影響，茶菁較短小，清明後經雨水滋潤，茶菁長得較勻整，後製上要特別費心，入圍茶樣發酵與焙火都很到位，茶乾帶果香，茶湯滋味香都在水準之上，特等與頭等排名賽的茶樣一半以上果香很到位，滋味甘醇喉韻很好，其中特等茶沖泡後的茶葉鬆軟彈性十足，烘焙適中，引出明顯果香，滋味濃郁且甘醇，頭等一只輸在焙火稍重。