古武一成特別製作一份印有中、日文感謝狀致贈答謝。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

日本高津理容美容專門學校理事長古武一成，日前帶團來台交流，在搭計程車前往師大路附近時，下車匆忙間將隨身攜帶的筆電遺落在計程車上，古武一成焦急地到大安分局和平東路派出所尋求協助，沒想到員警在不到半小時內就協助尋回，讓一行人驚喜萬分，為表達感謝之意，古武一成特別製作一面感謝狀，表達感謝及肯定警員們專業又有效率的協助。

日本高津理容美容專門學校理事長古武一成，5月30日一早帶團來台交流，不小心將隨身攜帶的筆記型電腦遺落在計程車上，因筆電內都是該校美容美髮相關技術的重要資料，讓該古武一成焦急不已，趕忙到派出所請求協助。

員警張晏慈、張家緯受理報案後，立即調閱監視器畫面，不到半小時即查明所搭乘的計程車車號，立即與該車司機聯繫上，並順利尋回遺失的筆電。

古武一成在員警尋回遺失筆電後，特別製作一份印有中、日文感謝狀致贈答謝，並表示對於台灣警察積極的工作態度留下非常深刻的印象，非常感謝警方專業又有效率地協助，並開心地與員警合照留念。