花蓮縣富里鄉長出缺補選將在本月18日投票，有4人登記參選，為防範賄選、暴力發生，花蓮地檢署檢察長郭景東拜會候選人，讓候選人瞭解司法機關查賄制暴決心，也加強維護候選人及競選總部安全外，邀候選人一起加入反賄選行列，端正選風、杜絶不法。

郭景東率同縣警局刑警大隊長郭有志、玉里分局偵查隊長黃宸緯，前往富里鄉拜會4位候選人，會談過程中，郭景東對候選人為民服務熱忱表示敬意，同時進行反賄選宣導，強調淨化選風對於地方發展的重要性，檢警會持續客觀中立立場，不分黨派、族群、身分、地位，強調對賄選行為有聞必查、有據必辦。

檢警目前持續掌握地方動態，也請各候選人及其競選團隊一起監督，若有賄選情資，歡迎候選人踴躍提供檢警查辦。

地檢署呼籲民眾有具體賄選情資踴躍檢舉，檢舉賄選電話專線03-8230159、郵件信箱[email protected]，檢方強調絕對嚴加保密檢舉人身分。

富里鄉人口約9000多人，鄉長當選人張容榕去年12月25日仍未就職，她表明不會就職。花蓮縣選舉委員會依選罷法、地方制度法等決議6月18日投票，登記截止，有代理鄉長江東成、前鄉長蘇孝信、富里鄉新興村長劉文祥、政治素人彭玲芬4人登記參選，都是無黨籍。