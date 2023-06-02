擁有台、日混血的前AV女優觀月雛乃，昔日進軍日本拍成人片以「激戰400人」走紅，不過卻在當紅之際，選擇淡出演藝圈。近來她轉戰網路平台投資新副業，被問到會否上節目宣傳，藉此復出演藝圈？她正面給出回應。

觀月雛乃以拍成人片走紅，加上話題葷素不忌，成為許多節目邀約對象，不過2007年宣布從AV界引退後，便回台重啟演藝事業，不過發展並不順遂，於9年前淡出螢光幕，轉行當上班族回歸平凡，雖然曾和友人投資餐酒館，卻因疫情虧損過多，跟股東討論後將台北店收掉，接著轉戰網路賣起二手名牌，不過年初健康亮起紅燈，因為甲狀腺低下，體重暴增15公斤，不過她絲毫不在意外界眼光，大方在社群分享泳裝照，展現無比的自信心。

觀月雛乃在網路平台投資新副業。(影片／觀小月的吃喝玩樂 Youtube)

根據《三立新聞網》報導，觀月雛乃近來在網路平台投資新副業，積極研發新展品，包括咖啡、蒟蒻麵、私密處保養品等，她表示為了要讓顧客吃得健康安心，會把產品做到完美狀態，至於是否有設定營業額?她表示當然越多越好，被問到會否上節目宣傳新產品，藉此重返演藝圈?她表示應該不會，似乎對五光十色的演藝圈不再眷戀。

觀月雛乃21歲就遠赴日本拍謎片，短短4年內拍過約50部作品，激戰過的男優更超過400人，對此，她解釋從有性經驗開始，就會定期到婦產科檢查，在日本當女優時，也會被要求每個月做性病篩檢，至於當年因為外公健康亮起紅燈，加上要求她別再當藝人，才會下定決心淡出演藝圈。