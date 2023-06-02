美國空軍賦予這架人工智慧（AI）無人機的任務直截了當，那就是—「摧毀敵方的防空系統」。在最近一次模擬測試中，AI無人機為了達成任務，竟自下指令，決定宰了任何礙事的人。
綜合外電1日報導，美國空軍「人工智慧測試與作戰」（AI Test and Operations）負責人漢密爾頓（Tucker "Cinco" Hamilton）上周在倫敦英國皇家航空學會（Royal Aeronautical Society）舉辦的峰會中警告，AI技術可能表現出難以預測和危險的行為。
他指出，在一次模擬測試中，輸入程式的AI無人機奉命，要辨識敵方的地對空飛彈（SAM）。而照理說，任何攻擊都需要人來下指令。但問題在於，AI決定，要先炸毀目標，再來聽那哺乳動物說甚麼。
漢密爾頓說，後來系統開始了解到，雖然它辨識出威脅，操作員有時卻制止它摧毀威脅，但它自有它的道理，結果它怎麼做？那就是宰了阻止它達成目標的操作員。
他並指出，接著這架無人機被輸入明確的指令：「嘿，別殺操作員—那很壞。」漢密爾頓說，「結果它開始做什麼？它開始摧毀操作員用來和無人機通信，以阻止它擊毀目標的通訊塔。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。