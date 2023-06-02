美空軍AI無人機抓狂 為這要宰了操作員

美國空軍賦予這架人工智慧（AI）無人機的任務直截了當，那就是—「摧毀敵方的防空系統」。在最近一次模擬測試中，AI無人機為了達成任務，竟自下指令，決定宰了任何礙事的人。

綜合外電1日報導，美國空軍「人工智慧測試與作戰」（AI Test and Operations）負責人漢密爾頓（Tucker "Cinco" Hamilton）上周在倫敦英國皇家航空學會（Royal Aeronautical Society）舉辦的峰會中警告，AI技術可能表現出難以預測和危險的行為。

他指出，在一次模擬測試中，輸入程式的AI無人機奉命，要辨識敵方的地對空飛彈（SAM）。而照理說，任何攻擊都需要人來下指令。但問題在於，AI決定，要先炸毀目標，再來聽那哺乳動物說甚麼。

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漢密爾頓說，後來系統開始了解到，雖然它辨識出威脅，操作員有時卻制止它摧毀威脅，但它自有它的道理，結果它怎麼做？那就是宰了阻止它達成目標的操作員。

他並指出，接著這架無人機被輸入明確的指令：「嘿，別殺操作員—那很壞。」漢密爾頓說，「結果它開始做什麼？它開始摧毀操作員用來和無人機通信，以阻止它擊毀目標的通訊塔。」