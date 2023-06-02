根據四月底基金月報，前十大持股中持有AI雙雄—輝達及超微半導體的境內主動式基金，總共有15檔。持股比例最高的前十大基金，清一色為科技相關主題，有六檔基金持股比例在一成以上。持股最多的統一全球新科技基金，對AI雙雄的總持股比例達到17.33%，近一月報酬率約16%，三年報酬率更是超過四成，也是少數規模在40億以上的科技股基金。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，市場預期半導體產業將在今年上半年落底，加上聯準會升息進入尾聲階段，使科技股評價修正壓力大幅減緩，推動半導體類股從去年底率先反彈，今年來AI火爆現象更為科技股表現增添新的動能。

郭智偉表示，日前輝達公布的財測結果亮眼，印證市場對半導體產業下半年將復甦，並重回成長軌道的預期。相對於幾年前的元宇宙行情，AI技術已發展七年多，應用基礎及產業成熟度較高。其中，生成式AI應用的普及，使AI的成長趨勢更為明確，也讓AI概念股不只具備題材性，還有業績帶來的基本面轉換。目前AI浪潮也形成了各科技公司間的軍備競賽，為了未來企業競爭力，各家廠商紛紛大舉投入AI領域，為AI成長趨勢增添可持續性。

郭智偉表示，隨著部分科技股股價漲到相對高點，在消息及基本面雜音的干擾下，短期內市場可能出現震盪，甚至回落的情況。但綜觀今年來的全球股市走勢反應經濟軟著陸預期，在利多帶動下，後市有機會震盪向上。在景氣處於逆風的背景下，今年科技股表現仍將以大型股為主，但若經濟成長優於預期，中小型股也有表現機會。產業方面，除了AI伺服器相關類股已外，還看好進入AI時代後，市場對資安的需求上升，帶動相關類股表現。