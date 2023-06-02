王品股價自去年10月底緩步走升，今年2月上攻力道轉強今（2）日在買盤敲進下開高勁揚6.75％至363.5元，創2014年9月底以來逾8年8個月高價，早盤維持逾5％漲勢、領漲觀光類股。三大法人本周迄今買超1405張，外資、投信、自營商分別買超1279、70、59張。

投顧法人指出，王品旗下品牌多達25個，種類涵蓋高價牛排、平價火鍋至大眾化燒烤，認為多品牌、多價格帶策略可達成明確市場區隔，以進一步擴大客群。另外，也透過子公司萬鮮經營跨足零售市場，販售火鍋料及調理食品，目前營收占比達7％。

投顧法人也看好王品廣大會員基礎，數量達台灣消費人口逾25％，並貢獻集團營收逾4成，加上會員消費金額較一般顧客高出20～30％且回訪率較高，配合萬鮮朝供應鏈上游擴張、未來將搶攻供貨同業商機，認為將助攻公司市占進一步擴張。

而王品規畫今年將在台灣展店30～50間門市、年增10～16％，較去年新增24家加速，明顯高於2016～2021年間僅淨增25家。同時，過去3年在中國大陸關閉表現落後門市、淨減34間後，今年將恢復展店、預計新增10～15家門市。

考量王品台灣受惠內需消費復甦、中國大陸營運可望轉盈，配合兩岸同步加速展店，投顧法人看好王品2023年營收年增25％、再創新高，帶動營利率擺脫過去5年低迷，強彈觸及10年新高，使每股盈餘跳增2.48倍、突破17.9元創高，明年可望再成長10％續創高。

投顧法人認為，王品為台灣最大連鎖餐飲集團，在品牌及餐飲種類多元、廣大會員系統提供穩定回訪率，將帶動獲利今年創高後持續成長，重返過往光輝，使市場進一步調升獲利預估，將帶動評價攀升，首次給予「增加持股」評等、目標價416元。