博通公布第二財季（截至2023年4月30日）營收年增8%，為87.33億美元，高於市場預估的87.1億美元。經調整後每股盈餘年增13.8%，為10.32美元，優於市場預估的10.08美元。

執行長陳福陽（Hock Tan）在財報發布後表示，AI將帶動晶片需求，他看好到2024財年，生成式AI將占博通整體半導體營收逾25%。現在來自這個機會的營收占我們半導體營收約15%，而在2022財年僅占約10%。

受此激勵，博通盤後股價一度大漲4%。

博通盤後股價由升轉跌，有分析師認為該公司預估第三財季營收為88.5億美元，意味著成長率不到5%，創下近年來最疲弱的增長，這可能是原因之一。

此外，Summit Insights Group分析師Kinngai Chan表示，我們認為投資人對博通的前景感到失望，因為輝達（Nvidia）提出的展望太好，以至於投資人的期望提高了。

輝達在上周發布財報，其上季營收獲利表現優於市場預期，本季營收預測比分析師預期高出逾50%更是讓人驚豔，此外，該公司表示將提高AI晶片供應以滿足持續飆升的需求。

在ChatGPT引爆全球科技巨頭的AI軍備競賽後，輝達成為這波AI狂熱下的大贏家，其今年以來股價已經飆漲逾1倍，日前盤中市值一度突破1兆美元大關，因此得到「晶片股王」的稱號。