根據統計，日本5月的運氣量已降至400萬噸左右，較去年同期大減30%，也創2002年以來最少量。目前，日本天然氣存量可說是在滿水位，故部分出口商5月已提出，要把手頭上的貨先出脫。

一直對家庭以及企業疾呼要節約能源的日本政府，去年因為能源出現危機，導致電力網路一度癱瘓，除了停電危機大增外，也拉高水電瓦斯等帳單費用。最近幾個月，由於LNG以及煤炭價格較便宜，使得進口燃料費不再貴參參，不僅幫忙日本電力供應業者降低進口費用，還有紓解電費大漲的壓力。

專事化學與能源等大宗物資的獨立調研單位安迅思（ICIS）表示，上一次日本電力需求如此不強的時間點，是在2020年5月新冠疫情正嚴峻的時候。同時，日本在工業氣體的使用量，也不像以往那麼大。

以全世界LNG進口最多的日本來說，若運往日本的量減少，將有助於緩解全球燃料短缺的問題，同時也把售價一舉壓到兩年來新低。另外，澳洲是日本LNG最大的供應國，去年大概占了所有進口量的43%左右。