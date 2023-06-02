就在剛剛，參議院以63票對上36票通過了這項名為《財政責任法》（Fiscal Responsibility Act）的兩黨折衷協議。拜登料將在周五簽署法案。

此前美國財政部警告，如果無法及時提高或延長債限，美國可在6月5日發生有史以來的首次主權債務違約。

根據這份由美國總統拜登和眾議院議長、國會共和黨領袖麥卡錫敲定、長達99頁的法案，聯邦政府債務上限將暫停到2025年1月1日、將限制2024年和2025年的預算支出、收回未動用的新冠疫情相關經費、加快一些能源項目的許可程序，以及對美國貧戶的食品援助計畫將納入額外的工作規定。

美國參議院通常會花上幾天來審議和修訂眾院通過的法案，這項債限法案的通關卻是以「小時」計，凸顯出避免美國倒債的急迫性是府會兩黨的共識。

稍早前參院多數黨領袖、民主黨參議員舒默（Chuck Schumer）承諾參議院將馬不停蹄直到法案送上拜登總統的辦公桌，並表示周四（美東時間）晚間將通過法案，「今晚我們就能避開債務違約」。