永慶不動產葉誌螢在房仲業服務超過20年，一開始從代銷起家，不動產交易該注意哪些細節，包括產權、建材、鄰近環境的調查等；2000年他以自創品牌進入房仲業，始終秉持誠信態度服務客戶，與永慶房產集團「先誠實再成交」理念不謀而合，進而於2009年創業成立永慶不動產高雄師大加盟店，去年也開了第2間永慶不動產高雄美術青海加盟店，期許透過誠實服務的傳遞，讓更多高雄消費者買得安心，也帶動產業向上發展。

即便已是2間店的老闆，葉誌螢一直在第一線服務客戶，遇過各式各樣的客戶與案例，他認為房仲經紀人必須做到「不隱瞞、不欺騙」，就算誠實告知可能會導致成交破局，為避免後續延伸的交易糾紛，他認為誠實才是上策，獲得客戶的信任及肯定，未來一定還有服務的機會。

葉誌螢認為身為房仲經紀人有義務將已知的資訊全部揭露讓客戶知悉，贏得客戶信任後，一定會有更多服務機會。圖片來源：永慶房產集團

不論好的、壞的資訊全揭露 讓客戶放心順利成交

葉誌螢分享，去年接觸一位客戶因為換屋而欲出售目前居住的3房社區大樓，當時同仁已經和買賣雙方約好到店簽約，卻在當天才發現該社區幾年前捲入過一起事故，「通常簽約當天，我們都會再次審閱契約、謄本等相關文件，我突然覺得這棟社區有點眼熟，印象中有上過新聞版面，於是馬上調資料、找新聞，發現幾年前隔壁棟有人跳樓自殺，但落地點是在這個社區的公共區域。」

「因為事故不是發生在此社區，不算是「法定」凶宅，所以不管是做現場詢問調查、凶宅網、警察局都沒有查出，社區管理員、屋主也沒有交待。」雖然已經到了簽約的最後關頭，葉誌螢還是要求同仁遵循誠實告知的原則，趕緊進入簽約室跟買賣雙方及代書道歉，並向買方說明這起事件，由買方決定是否購買，「就算會造成成交破局，但房仲經紀人有義務在簽約之前把已知的資訊都說明清楚。」

葉誌螢笑說，原本已有心理準備買方得知消息後會終止簽約，不料客戶聽完後竟說：「我其實就住在附近，這間房子是要給孩子住的，你們說的這個新聞我有印象，不過這件事不是發生在這個社區，我以為你們就不會講，我其實也不是很在意啦，沒想到你們還特地來道歉。」客戶沒想到葉誌螢會冒著交易破局的風險，堅持把事情說清楚，對他的服務態度相當感動，最後順利完成簽約。

除此之外，葉誌螢還曾遇過「屋主是房仲經紀人的配偶」的狀況，即使價格符合行情、一切流程符合法規，但他堅持一定要和買方說清楚、講明白。「買方介不介意，要由買方自己決定。」葉誌螢認為，與其讓買方搬進去之後，再從鄰居或其他人口中得知這件事，還不如第一時間就誠實告知，就算解約、他也堅持循正確方式處理。果然，在誠實告知後買方不甚高興，但因為真心喜歡這個物件，最終還是選擇接受，並感謝葉誌螢的誠實告知。

葉誌螢團隊夥伴們也都遵循集團「先誠實再成交」服務精神，讓客戶相當放心。圖片來源：永慶房產集團

永慶不動產嚴格把關客戶權益 交易安全有保障

永慶不動產的〈標的物現況說明書〉中，須載明的項目高達77項，能幫助買方清楚完整地了解物件狀況，葉誌螢要求團隊每一個項目都必須仔細確認後再勾選，「有沒有基地台、有沒有進行氯離子檢測或是輻射鋼筋檢測、有沒有大樓規約與約定專用等情況，都需要確實認定才不會造成後續糾紛。若便宜行事、勾選不確實，對買方購屋權益會造成莫大的傷害。」

目前團隊成員中有許多是加入房仲業不久的新人，他指導新人以誠實、正派的方式，務必讓買賣雙方得到最真實的資訊。他持續跟同仁耳提面命，「不確定」跟「沒有」是不一樣的，若是不確定寧可當下不勾選，等到查證完畢再填寫，重點是每個項目都要確實釐清，才是對客戶負責任的態度。也因為堅守誠實，葉誌螢的專任委託佔比將近9成，顯見客戶對他的信任度極高！

葉誌螢對這個產業充滿熱情，非常喜歡房仲工作，即使擔任高雄市不動產仲介公會副理事長，依舊會帶新人去拜訪客戶。他也因為這份工作帶來好收入、為家人提供舒適環境，心存感激之餘希望產業環境更好，為此還進入長榮大學土地管理與開發學系研究所深造，並曾進入校園授課，期許傳承對客戶要公開、透明、資訊對等的作法，引領高雄房仲產業往好的方向發展。

永慶不動產高雄師大加盟店│葉誌螢

門市電話：07-7227722

永慶不動產高雄美術青海加盟店

門市電話：07-5527722