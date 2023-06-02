永慶不動產葉誌螢在房仲業服務超過20年，一開始從代銷起家，不動產交易該注意哪些細節，包括產權、建材、鄰近環境的調查等；2000年他以自創品牌進入房仲業，始終秉持誠信態度服務客戶，與永慶房產集團「先誠實再成交」理念不謀而合，進而於2009年創業成立永慶不動產高雄師大加盟店，去年也開了第2間永慶不動產高雄美術青海加盟店，期許透過誠實服務的傳遞，讓更多高雄消費者買得安心，也帶動產業向上發展。
即便已是2間店的老闆，葉誌螢一直在第一線服務客戶，遇過各式各樣的客戶與案例，他認為房仲經紀人必須做到「不隱瞞、不欺騙」，就算誠實告知可能會導致成交破局，為避免後續延伸的交易糾紛，他認為誠實才是上策，獲得客戶的信任及肯定，未來一定還有服務的機會。
不論好的、壞的資訊全揭露 讓客戶放心順利成交
葉誌螢分享，去年接觸一位客戶因為換屋而欲出售目前居住的3房社區大樓，當時同仁已經和買賣雙方約好到店簽約，卻在當天才發現該社區幾年前捲入過一起事故，「通常簽約當天，我們都會再次審閱契約、謄本等相關文件，我突然覺得這棟社區有點眼熟，印象中有上過新聞版面，於是馬上調資料、找新聞，發現幾年前隔壁棟有人跳樓自殺，但落地點是在這個社區的公共區域。」
「因為事故不是發生在此社區，不算是「法定」凶宅，所以不管是做現場詢問調查、凶宅網、警察局都沒有查出，社區管理員、屋主也沒有交待。」雖然已經到了簽約的最後關頭，葉誌螢還是要求同仁遵循誠實告知的原則，趕緊進入簽約室跟買賣雙方及代書道歉，並向買方說明這起事件，由買方決定是否購買，「就算會造成成交破局，但房仲經紀人有義務在簽約之前把已知的資訊都說明清楚。」
葉誌螢笑說，原本已有心理準備買方得知消息後會終止簽約，不料客戶聽完後竟說：「我其實就住在附近，這間房子是要給孩子住的，你們說的這個新聞我有印象，不過這件事不是發生在這個社區，我以為你們就不會講，我其實也不是很在意啦，沒想到你們還特地來道歉。」客戶沒想到葉誌螢會冒著交易破局的風險，堅持把事情說清楚，對他的服務態度相當感動，最後順利完成簽約。
除此之外，葉誌螢還曾遇過「屋主是房仲經紀人的配偶」的狀況，即使價格符合行情、一切流程符合法規，但他堅持一定要和買方說清楚、講明白。「買方介不介意，要由買方自己決定。」葉誌螢認為，與其讓買方搬進去之後，再從鄰居或其他人口中得知這件事，還不如第一時間就誠實告知，就算解約、他也堅持循正確方式處理。果然，在誠實告知後買方不甚高興，但因為真心喜歡這個物件，最終還是選擇接受，並感謝葉誌螢的誠實告知。
永慶不動產嚴格把關客戶權益 交易安全有保障
永慶不動產的〈標的物現況說明書〉中，須載明的項目高達77項，能幫助買方清楚完整地了解物件狀況，葉誌螢要求團隊每一個項目都必須仔細確認後再勾選，「有沒有基地台、有沒有進行氯離子檢測或是輻射鋼筋檢測、有沒有大樓規約與約定專用等情況，都需要確實認定才不會造成後續糾紛。若便宜行事、勾選不確實，對買方購屋權益會造成莫大的傷害。」
目前團隊成員中有許多是加入房仲業不久的新人，他指導新人以誠實、正派的方式，務必讓買賣雙方得到最真實的資訊。他持續跟同仁耳提面命，「不確定」跟「沒有」是不一樣的，若是不確定寧可當下不勾選，等到查證完畢再填寫，重點是每個項目都要確實釐清，才是對客戶負責任的態度。也因為堅守誠實，葉誌螢的專任委託佔比將近9成，顯見客戶對他的信任度極高！
葉誌螢對這個產業充滿熱情，非常喜歡房仲工作，即使擔任高雄市不動產仲介公會副理事長，依舊會帶新人去拜訪客戶。他也因為這份工作帶來好收入、為家人提供舒適環境，心存感激之餘希望產業環境更好，為此還進入長榮大學土地管理與開發學系研究所深造，並曾進入校園授課，期許傳承對客戶要公開、透明、資訊對等的作法，引領高雄房仲產業往好的方向發展。
永慶不動產高雄師大加盟店│葉誌螢
門市電話：07-7227722
永慶不動產高雄美術青海加盟店
門市電話：07-5527722
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