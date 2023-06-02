大陸車企包含理想、蔚來、小鵬、比亞迪1日公佈5月交付數據，其中理想交付近3萬輛創新高、比亞迪也以銷售新能源汽車24.02萬輛創下單月銷量新高紀錄，再加上哪吒第30萬輛車、AITO問界的第10萬輛車下線。業內人士表示，隨著價格戰的平息與促消費政策大力支持下，多款新車型上市有望推動新能源車銷量不斷攀升。

據大陸乘聯會預測，5月狹義乘用車零售銷量預計173萬輛、月增6.6％，其中新能源零售銷量預計達到58萬輛、月增10.5％、年增率60.9％，滲透率達到33.5％。天風證券也表示，研判車企5月交付量有望較上月提升近2成，5月終端需求及交付量較上月有望明顯改善，行業景氣度穩步回升。

比亞迪1日晚間發佈5月份產銷快報，顯示5月銷售新能源汽車24.02萬輛、年增率108.99％、月增14.23％。其中單月銷售逾24萬輛也打破新的單月新高紀錄。

而這回溫市況的背後，也與大陸新能源汽車產業的政策支持進一步加大有關，尤其是新能源汽車下鄉政策頻出。例如安徽日前發佈的《新能源汽車和智慧網聯汽車產業生態建設方案》就明確要求安徽加快公務用車、公車、巡遊計程車、網約車等新能源化。黨政機關、事業單位和國有及國有控股企業新增及更新公務用車，原則上全部購置新能源汽車。

稍早大陸國家發改委、國家能源局也印發《關於加快推進充電基礎設施建設 更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興的實施意見》，聚焦制約新能源汽車下鄉的瓶頸問題。