北漂生活很辛苦，一名網友分享，朋友現在這份工作月薪50000元，因為住在中南部老家，所以吃住不用額外花錢，近日台北總公司有個主管職缺，薪水調整為75000元，還有租屋補貼15000元，等於每個月可領9萬，但北漂到台北打拚的代價很高，讓朋友很猶豫該不該去，引起網友討論。

一名網友在PTT上分享，朋友現在在中南部工作，月薪50000元，因為住家裡，所以吃住都不需要額外花錢，最近「台北總公司」有主管的職缺，月薪75000元，公司會額外再給15000元的補助，計算下來每個月可領約90000元。

原PO表示，朋友覺得90000元很吸引人，但是想到搬去台北生活以後，吃住都不會再是免費的，而且水電瓦斯與停車費也都要花錢，每個月回老家的交通費也是一筆開銷，種種必要花費加起來不知道要多少錢，這樣真的值得去嗎？

貼文引起網友大戰，部分網友認為月薪9萬很值得去，雖然在台北生活的開銷比較大，但因為高薪也可以支付得起，加上升職是喜事，可以培養人脈也能增加經歷，對於未來的幫助挺大的；但也有人認為，搬到台北去以後生活品質差很多，房租就不知道多貴了，每個月伙食費也很驚人，雖然乍看薪水比較多，但是真的蠢了才會去。