台水公司二區處為配合捷運綠線工程，預定6月12日至6月14日辦理桃園區介壽路管線臨遷工程，此外一同進行其他自來水工程，停水包含龜山區、蘆竹區、桃園區、八德區，及新北市林口區、泰山區、五股區。影響16.7萬戶，最長停水時間43小時。

此次停水時間，預定從6月12日8時至6月14日3時，最長停水為43小時，停水影響區域包括桃園市龜山區、蘆竹區、桃園區、八德區，及新北市林口區、泰山區、五股區。桃園市停水戶數共約16.7萬戶，其中桃園區19個里及八德區16個里，停水9小時約8.2萬戶；龜山區23個里，停水39小時約6.9萬戶；蘆竹區7個里及龜山區5個里，停水43小時約1.6萬戶。

桃園市長張善政表示，此次停水施工是配合桃園捷運綠線工程，為審查台水公司工程規畫及供水計畫，由副市長王明鉅召開市府審查會議，要求台水公司詳細列出各項工程施作程序、內容及所需時間，以及復水程序之準則，讓市府充分掌握進度，並規畫於桃園市停水範圍設置34處飲用水供水站，以供民眾就近取水，市府消防局也將做好準備，若民眾有緊急用水需求，將協助供水；此外，市府將於停水期間，成立應變中心，以因應停水影響，確保如期完成復水。另為減緩對新北市停水之影響，市府協調台水公司務必因應新北市用水需求，設置足夠飲用水供水站。

台水公司指出，6月12日8時起開始停水施工，主要是考量讓民眾於周末六、日2天進行儲水作業，並利用6月12日0時至8時用水離峰時段，將龜山及林口2處水池補滿，在後續工程完成後，能儘早進行復水作業，減少停水時間。

經發局長張誠表示，已請台水公司確實掌握停水各項工程施工進度，應變中心將定時追蹤，避免工程延宕；另要求台水公司與當地里長確認用水需求，設置飲用水供水站，並請台水公司各服務所延長電話專線服務時間，提供民眾洽詢。

市府將持續與台水公司合作，強化桃園地區供水穩定，停水期間將密切掌握工程及復水進度，盡可能降低市民不便。市府與台水公司預計於停水前一周，公布飲用水供水站及民眾網路查詢系統等資訊，以利民眾查詢。