綜合法新與路透社報導，祖克柏（Mark Zuckerberg）在Meta年度遊戲大會前於社群平台Instagram上說，這款裝置售價從499美元（約新台幣1萬5300元）起跳，較前一代薄40%，且具有彩色透視功能，結合擴增實境（AR）及虛擬實境（VR）要素。

Meta也提到，現有Quest 2裝置即將降價，同時提升設備性能，提供更流暢的用戶體驗。

祖克柏說，Quest 3將配置全新高通（Qualcomm）晶片組，圖像處理性能是Quest 2的2倍，預計秋季上市，會在9月27日年度AR/VR大會上公布更多細節。

彭博（Bloomberg）報導，就在祖克柏宣布這項消息不到一週前，才傳出Meta的競爭對手蘋果公司（Apple Inc）即將發布第一款價格高達3000美元的高階混合實境設備。

市場研究機構「內幕情報公司」（Insider Intelligence）首席分析師沃姆瑟（Yory Wurmser）表示：「綜合所有報導來看，蘋果想要發布一款感覺更像是設計師款眼鏡的產品，而非遊戲頭戴裝置，但它發布的產品體積較大。」

沃姆瑟說，用意是讓最早嘗試新品的人及開發人員使用這款裝置，替未來數年推出更創新的混合實境頭戴裝置奠定基礎。