中國證監會副主席方星海昨在2023全球投資者大會喊話，中國真誠歡迎符合條件的國際金融機構和投資者擴大投資展業規模和水平，「中國與境外市場不處在同一經濟周期，中國資產與其他市場資產存在相關性差異，這些都彰顯出中國資產在全球資產組合中的投資價值。」

方星海表示，今年以來，外資保持流入A股態勢，1至5月通過滬深股通淨流入達1700億元（人民幣，下同）。近5年外資通過QFII／RQFII及深股通持有創業板股票市值增長超過11倍。

方星海稱，股票發行註冊制改革4月全面落地，有效提升投融資的便利性，為境外機構參與中國資本市場提供了更加便利友好的環境。

另外，境內企業境外發行上市備案制度已落地實施，第一批兩家企業已於5月31日完成備案。

方星海指出，A股上市公司作為國民經濟基本盤，整體業績保持韌性增長，2022年全年共實現營業收入71.53兆元，年增長7.2％。一批上市公司在清潔能源、電動汽車等領域已經成長為全球技術最領先、規模最大的企業。