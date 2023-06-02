民進黨前婦女部黨工上月31日爆出遭外包廠商性騷擾，求助時任婦女部主任許嘉恬卻遭漠視，引發各界譁然。對此，國民黨立委李貴敏諷刺道，民進黨平常高喊平權，民主的普世價值，碰到自己人就掩飾、淡化，「難道只要顏色對就能為所欲為？難道綠色真是特權的顏色？」

該名民進黨前黨工自述過去幫民進黨執行工作時，遭承攬廠商性騷擾，未料當她向許嘉恬求助時，對方不僅放大她被性騷擾的細節，要她做回憶陳述，更冷冷反問她「所以呢？妳希望我做什麼？」當她二度與許面談時，許還說出「那你當下為什麼...不跳車？我不懂，你怎麼沒有叫出來？」

李貴敏今(2)日在臉書針對此事直言，被害者被性騷擾後身心備受煎熬，還要面對一向標榜性平、女權的民進黨職場長官吃案，不僅不伸出援手，還隱匿姑息，「民進黨果真是打著人權旗幟反人權」。

對於平時高喊平權、民主的民進黨，遇到自己人出事便掩飾、淡化，甚至吃案，李貴敏質疑，難道只要顏色對就能為所欲為？難道綠色真是特權的顏色？李貴敏強調，被害人權益保護是社會正義的最基本底線，尤其性騷擾案件，更是小蝦米對大鯨魚，需要加倍的勇氣面對，正常人都知道要做被害人後盾，執政的民進黨居漠視還吃案。

李貴敏喊話民進黨公開事實真相，別再包庇護短，還被害人一個公道。

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