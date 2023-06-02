美系外資表示，瑞昱正在積極開發拓展汽車產品，包括乙太網、WiFi BT模組、顯示定標器和汽車SoC(系統單晶片)。目前汽車乙太網已經開始出貨；同時，瑞昱預計WiFi BT將在2024年開始出樣到客戶。

外資進一步表示，瑞昱也積極瞄準汽車顯示，開發高端scaler IC，主要用於儀錶盤、CID、HUD，預計瑞昱和聯發科(2454)將佔據該市場90%的市場份額，瑞昱主要瞄準高階市場，至於聯發科則是考量來自大陸的競爭有限。

美系外資表示，瑞昱在音頻編解碼器中嵌入了AI功能，可以識別說話者的聲音並過濾掉背景噪音，該新產品可望用於PC和汽車設備，具有較高的ASP。

除努力發展車用領域外，美系外資指出，瑞昱的AP路由器嵌入2個Arm內核和3個帶AI轉向的RISC-V PE功能，可以遷移到信號更清晰的5G頻段。現階段維持瑞昱目標價443元、評等加碼。