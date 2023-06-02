擁有超過5億房地產的賴姓高中生5月4日在與夏姓男子同婚登記後兩小時離奇身亡，不但死因成謎，其遺產分配也展開檯面下角力戰，賴母已委託律師遞狀，主張賴生與夏婚姻無效。政經評論員許維智就在政論節目中驚爆，已有律師、道上兄弟，對賴男在北屯擁有的大批繼承土地蠢蠢欲動，為此已有民代介入進行協調。

賴男繼承的30筆房產遍及台中市山、海、屯區，且主要集中在北屯區，而這區目前正是台中市未來的「蛋黃區」。賴男生前所獲贈上千坪土地未來「粗估市值高達12億多」。

為何各路人馬對於賴男繼承土地會如此蠢蠢欲動?因目前北屯區總人口數已逼近30萬大關，是台中市最大的行政區，10年來人口數暴增117％，人口紅利推升北屯房市買氣；其中，14期重劃區受惠重大建設利多加持，今年估計會有20個以上、數百億新案將傾巢而出，龐大的利益相當可觀。

為此政經評論員許維智在政論節目中就指出，有台中律師建議，若賴男與夏男婚姻判處無效之後，希望賴母等一家能坐下來好好談一談。許維智也指出，因為這一筆金額非常可怕，還不是只有代書跟一些人，「黑道要蠢蠢欲動」，因為台中民意代表已介入賴家協調糾紛，就是怕衍伸更多紛爭。

據了解，民國七十年代以後，台中市經濟迅速發展，拜土地重劃之賜，許多人在一夕之間成為「田僑仔」。各地方角頭開始在地主及建商上進行檯面下利益分配，彼此爭相奪利，也衍生不少重大治安案件。不少土地開發及建案中，都不乏見到兄弟的身影。

財經專家黃世聰在節目《關鍵時刻》指出，賴姓高三生他們家族之所以這麼有錢，就是因為他們有土地，並從農地變成重劃區，且由於是地主的關係，因此長期需要地政士幫忙處理相關地產事務。

黃世聰提到，過去不少人認為台中最有錢的區域是在西屯7期重劃區，但因為7期開發的很早，現在已經沒有地方可以開發了，而北屯過去有水湳機場，且以前有大片農地，所以現在台中房地產最熱的地方就在北屯，豪宅紛紛拔地而起，也就是這次發生事情這一帶。該地已經出現單坪100萬的案子，未來還有可能漲得更高。