【全程字幕】民進黨內湧林飛帆、李正皓退選聲浪？ 高嘉瑜認：已違反黨核心價值

民進黨前黨工指控遭廠商性騷擾，但當時卻被黨部冷處理，民進黨副祕書長許嘉恬因此請辭獲准，而當時擔任督導主管的前副祕書長林飛帆也坦言忽略性平處理，對此，民進黨立委高嘉瑜表示，林飛帆擔任副祕書長處理這件事確實有瑕疵，他也有道歉，後續如何挽回或重振，他要努力說服社會大眾。

此外，民進黨與無黨籍李正皓合作，但李正皓也被爆出疑似拿私密合照威脅前女友，高嘉瑜指出，過去李正皓以親密合照作為威脅手段的話，這是數位性暴力一環、絕對不能容忍。

高嘉瑜呼籲，李正皓有必要把過去跟女性友人對話解釋清楚，到底是不是曾經有拿私密照片威脅女性友人，這樣的作為也違反民進黨核心價值、不能接受的，這點到現在李正皓沒有明確說明，民進黨女性從政同志對這件事都有表達不能接受。

至於林飛帆是否會退選，高嘉瑜說，林飛帆已經道歉，後續他是否能重視性別平等，或是女性受害人相關權益上能不能做的更好，他要努力說服社會大眾或後續如何改進面對。

高嘉瑜指出，自己也曾是相關事件受害者，面對社會時需要很多支持、勇氣，尤其社會上對於事情也都不能接受、容忍，希望民進黨藉這次事件重新檢討關於受害者的救援機制，甚至在通報過程中有隱匿行為都不能容忍，賴主席已做出裁示，要求通報不能隱匿，社會上需要大家一起努力建構更好的性平職場環境，過程需要大家面對努力。