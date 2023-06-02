5月19日新竹地區降下暴雨，導致新竹棒球場辦公室、打擊練習區多處嚴重積水，市議員宋品瑩、陳啓源關心此議題，根據市府災後檢討資料，研判是因當天棒球場外圍截水溝，因有覆蓋物導致失靈，積水才會一路蔓延到室內。

新竹市長高虹安2日首度赴議會市政總質詢，針對棒球場改善，她表示，今年會盡快推進改善，力拼明年重新啟用。（王惠慧攝）

新竹市長高虹安2日首度赴議會市政總質詢。市議員宋品瑩指出，根據市府提供的災後檢討事件一覽表，指出當天室內積水的原因，由於雨水從球場高處往兩側低處流，但截水溝卻因上方有覆蓋物而失靈，於是雨水一路流到戶外休息區，深度高於門檻約7公分後開始進水，戶外累積深度達67公分後，水就淹進室內走廊、休息及辦公等區域。

市議員宋品瑩2日在市政總質詢，關心新竹棒球場積淹水問題。（王惠慧攝）

宋品瑩也說，上方覆蓋物是去年開賽前，球團發現棒球場水溝蓋在場內，於是當時市府會勘後，在水溝蓋上方覆蓋了2層防釘膠鞋墊、人工草皮，才導致排水失靈，她要求市府應設法改善因應，不要再發生類似淹水狀況。

另外，宋品瑩也詢問，棒球場是去年才新蓋的，淹成這樣是正常的嗎？市府工務處長曾嘉文則說明，1樓空間落差是68公分，超過後水往室內跑，室內除浴室、廁所有地排，其餘地方不會設計排水或防水庇護，而混凝土只要有縫隙就會往下滲漏。

至於室內淹水狀況，曾嘉文也表示，市府會非賽事期間、雨季、防汛期、颱風季，就會將截水溝上方覆蓋的草皮、鞋墊掀開，另外也會在一壘及三壘、休息區室內外門口增設80公分以上防水閘門，也將針對如地下一樓的機房等已滲漏的位置抓漏，後續也會做表面恢復等處理。

宋品瑩、陳啓源也要求市府加速改善棒球場，市長高虹安則說，在她上任後，多次與OT廠商龍來協商，於5月完成資產點還，也跟龍來暫停合約，會盡速完成改善，再商議恢復與龍來的OT合約，5月31日啟動檢測及排水改善，盼盡快於今年推進工程，力拚明年重新啟用。