歐盟執委會要求銀行業、保險業、證券監管單位，在投資人投資巨額資金於宣揚環境社會治理(ESG)吸引力的基金之際，需要找出漂綠的行為。

歐洲證券與市場管理局(ESMA)在報告中表示，一項評估證實，誤導性的主張可能與一項產品或實體(例如ESG治理與資源)的永續簡介有關。

ESMA表示：「挑剔、遺漏、模糊、空洞說法(包括誇大其詞)、誤導性地使用ESG術語，例如命名和不相關，這些被視為是最普遍的誤導性」。

歐洲銀行管理局(EBA)表示，對2012年以來歐盟的「漂綠」行為進行分析顯示，包括歐盟銀行在內的所有產業中，潛在被調查案件的總數有明顯增加。

對歐盟銀行業「漂綠」案件的研究顯示，一家銀行可能潛在的以多種方式從事「漂綠」，主要是在實體層面，EBA如此表示。

歐盟已經著手打擊漂綠行為，目前研擬對企業強制要求揭露ESG的要求。而資產管理公司已經被要求揭露ESG規定。

EBA、ESMA，以及歐洲保險和職業養老金管理局(EIOPA)將於2024年5月公佈有關「漂綠」的最終報告，並就歐盟規則的可能修改提出建議。