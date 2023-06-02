中國信託證券總經理林明杉表示，隨中美貿易戰及東協經濟共同體成形，不少大型企業移轉生產基地及營運據點至越南，臺灣資本市場擁有多元籌資管道、健全上市掛牌制度、高本益比、且交易流動性高的特性，加上證交所近年積極推動創新板，相信多元上市的臺灣資本市場是企業在亞洲市場掛牌及籌資的首選平臺。
證交所董事長林修銘表示，越南是臺資企業在東南亞投資布局量體最大的地方，去年越南經濟成長率8.02%，位居亞太地區之冠，儼然成為全球重要經濟體，故選擇越南做為海外招商首站。
隨著新型冠狀病毒（COVID-19）疫情解封，中信金旗下中信證券睽違三年重啟海外招商活動，攜手臺灣證券交易所及安侯建業聯合會計師事務所（簡稱「KPMG」）5月底前往越南，展開為期5天的臺商交流及上市招商說明會。本次海外招商首度貫穿南、北越，參與的臺資企業囊括北越鞋業及包含緯創(3231)、和碩(4938)、啟碁(6285)、佳世達(2352)、光寶科(2301)、仁寶(2324)、澤米(6742)在內的電子業，以及南越紡織、建築、機械、鋼鐵、家具等產業。
中國信託證券總經理林明杉表示，隨中美貿易戰及東協經濟共同體成形，不少大型企業移轉生產基地及營運據點至越南，臺灣資本市場擁有多元籌資管道、健全上市掛牌制度、高本益比、且交易流動性高的特性，加上證交所近年積極推動創新板，相信多元上市的臺灣資本市場是企業在亞洲市場掛牌及籌資的首選平臺。
證交所董事長林修銘表示，越南是臺資企業在東南亞投資布局量體最大的地方，去年越南經濟成長率8.02%，位居亞太地區之冠，儼然成為全球重要經濟體，故選擇越南做為海外招商首站。
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