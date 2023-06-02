瑪娃颱風降雨挹注，新竹寶二水庫蓄水量已「滿庫」達到溢流狀態。（北水局提供／蔡明亘桃園傳真）

瑪娃颱風為台灣北部地區帶來豐沛降雨，經濟部水利署北區水資源局表示，自5月30日至今日，新山、翡翠、石門、寶山、寶二、鳶山堰等水庫的累計增加入流量，推估達到5800萬噸，其中新竹寶二水庫蓄水量已「滿庫」達到溢流狀態，石門水庫蓄水量也破億噸，整體北部水情穩定，盼利用每次降雨，盡早蓄滿各水庫。

北水局副局長郭耀程指出，瑪娃颱風為北部帶來降雨，經統計，自5月30日上午7時至今日上午7時，北部各水庫累計增加入流量推估有5800萬噸，除了寶二水庫預估會滿庫，達到溢流狀態外；翡翠水庫累積降雨量也有115.8毫米，預估可增加入流量1600萬噸，目前翡翠蓄水量約1.83億噸、蓄水率54.7％，比颱風來臨前增加了4.2％。

郭耀程說明，石門水庫累積降雨量達134毫米，截至今早6時，蓄水量已破億噸，達到1.01億噸，蓄水率約49.6％，比颱風前增加了13％，預估這波降雨可為石門水庫帶來3500萬噸入流量，如同是大進補。

郭耀程表示，目前北部地區整體水情，除可以順利供灌外，各類用水也穩定提供，北水局下階段目標希望利用每次降雨，盡早蓄滿各水庫，盼未來蓄滿後，長期穩定供水，盼民眾安心用水、節約用水，讓水資源供應更為穩定。