台灣籃壇史上最具星度的超級洋將「魔獸」霍華德（Dwight Howard），上月30日正式搭機離台，當天機場也湧進上百名粉絲前來相送，不過有網友發現，現場並沒有桃園雲豹球團人員或是隊友送機，目前球隊官方IG已遭網友留言灌爆，紛紛要求球團出面說明。

魔獸場均繳出23.2分、16.2籃板、5助攻、1.2阻攻的數據，不僅入選本季年度第一隊，還拿下最佳外援的肯定，儘管雲豹最終無緣季後賽，提前結束賽季，魔獸沒有立刻返美，甚至現身宜蘭偏鄉小學擔任公益大使，獲得無數球迷讚賞。

與雲豹的合約結束之後，魔獸仍未決定職業生涯的下一站，有可能無法延續台灣之旅，魔獸也大感不捨，在機場流下男兒淚，不過依然打起精神，向身旁粉絲簽名、一同合照，但卻未見結束合作關係的雲豹球團人員到場，對比魔獸去年抵台的大陣仗，則令人感慨萬千，也引發網友炸鍋。

有網友在雲豹IG留言指出，不管有沒有續約魔獸，沒有半個隊友跟高層去送機，實在讓人覺得很誇張，「不只削減了他的光彩，根本就是糟蹋了這一位巨星。」有眼尖的網友發現，魔獸也在這則留言按讚，似乎也同意球迷說法。但也有網友幫雲豹緩頰，「在商言商，合約已經到期了」、「球團幕後人員有去啊，不然側拍跟影片怎麼來的」、「把時間留給粉絲不好嗎？」