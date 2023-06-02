針對16到22歲的民眾，教育部體育署推出400萬份面額500元的「青春動滋券」，新北市體育處表示，持青春動滋券消費，新北市國民運動中心以及新北運動聚點祭出專屬優惠，運動消費不限金額，登錄發票抽LINE POINTS點數，還有機會把iphone14帶回家！

體育處表示，新北市16座國民運動中心、樹林體育園區、舞動陽光泰山體育館及waypoint fitness（新莊館）皆可使用青春動滋劵，運動中心為邀請年輕族群加入運動行列，分別祭出專屬優惠，歡迎16到22 歲的朋友們來運動。

三重運動中心推出持青春動滋劵購買單次泳池票劵，1人9折、2人8折優惠，使用體適能館1小時9折、2小時8折，相當於使用體適能館2小時只要80元！設有電動靶場的三重運動中心，也鼓勵民眾參與假日射箭體驗課程，開啟多元運動的新視界。

此外，三鶯運動中心推出一次抵扣500元青春動滋劵方案，單堂課程體驗券3張，可任選3堂運動課程，包含瑜珈、有氧、飛輪、舞蹈，單堂運動課程原價從170元至230元不等，還有游泳會員10天、體適能會員10天方案，喜歡打桌球的朋友，可用500元青春動滋劵購買桌球場地卡（原價800元），可於90天內預約使用10個小時，等於打1小時桌球50元。

鶯歌運動中心也有3堂運動課程500元方案，體適能館單次1.5小時50元，羽球場地租借離峰及尖峰時間都有優惠。五股運動中心期間限定6月20日至7月10日，使用青春動滋劵500元可折抵600元課程費用，體適能享樂卡共15格，平均單次運動不用34元；游泳池享樂卡共10格，平均游泳一次只要50元！