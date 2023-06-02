【全程影音】民進黨陷「性騷吃案」風波！ 高嘉瑜現身回應嘆：性平不能淪為口號

民進黨前黨工指控自己遭遇性騷擾，而當時的婦女部主任許嘉恬卻冷處理，民進黨中央火速開鍘，對此，民進黨立委高嘉瑜表示，性平一直是民進黨的核心價值、不能淪為口號；至於是否會影響選情，民進黨立委羅致政表示，解決問題的態度跟結果最重要。

高嘉瑜表示，性平一直是民進黨的核心價值、不能淪為口號，必須深刻檢討，很遺憾許嘉恬明明長期在民進黨為婦女權益努力，卻說出這樣的話，這對被害者來說絕對是二次傷害，姑息養奸讓加害者更猖狂。

高嘉瑜說，職場性騷擾可能有8成女性都遇過，大家更期待民進黨在性平有更好作法，若面對這樣的事件用冷漠態度，會讓更多受害者不敢站出來，敬佩受害者願意站出來。

高嘉瑜指出，就過去發生的事情也應該重新檢視，到底有多少受害者在不平等、被壓迫的環境被迫犧牲容忍，尤其當受害者多次求救、求援，甚至說沒人能當他的翁文方，這種情形下必須要好好檢討。

羅致政表示，解決問題的態度跟結果最重要，我們就用最嚴肅的態度、做最嚴謹的程序，處理性騷擾問題，相信黨所展現的態度絕對是社會看的到。

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