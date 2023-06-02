近期詐騙案件層出不窮，因應端午節到來，新竹市救國團終身學習中心開設包粽子課程，新竹市警察局第一分局偵查隊也到場參與，與市民一起包粽子歡慶端午節，也特別在粽葉上貼上「小心有詐」的防詐騙宣傳標語，讓民眾除了肚子暖呼呼以外，也能吸取反詐知識。

新竹市警察局第一分局偵查隊特別在粽葉上烙上「小心有詐」的防詐騙宣傳標語，讓民眾除了肚子暖呼呼以外，也能吸取反詐知識。（新竹市警局提供／王惠慧新竹傳真）

近年來假投資詐騙案件數不斷攀升，除網路上常見利用名人投資獲利詐騙外，「假交友投資」也是新興詐騙趨勢。警方指出，因網路發達驅使，大多數人較樂於在虛擬世界認識新的朋友或吸收新知識，但因缺乏實體互動的參考經驗來對照，詐騙集團更傾向鎖定特定人士。

尤其，員警也指出，詐騙集團有一套測試的方式，幾個問句就可以知道這個人怎麼樣，很容易設計的，而最重要的詐騙集團會利用「一起創造美好未來」的套路取信被害人，螢幕另一端的人也一起努力籌錢投資，便加碼匯入更多金額，直到最後才發現自己已變成冤大頭。

竹市警一分局偵查隊特別製作隱藏版、印有「小心有詐」宣傳語的粽子，就是要讓市民朋友了解，網路交友須謹慎提防詐騙集團吸引被害人投資的話術，若遇到欲擒故縱、不願意視訊或見面卻一直要你「一起」出金投資的網友，就要小心提防。