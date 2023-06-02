彰化縣明道大學被教育部列為專輔學校，至今已連續4個月未發薪，遭到39名教職員提告，學校教職員工自救會代表1日在教育部前成員高舉「財務不良、斷炊斷糧」等標語，希望教育部立即介入，解散董事會，追究應負責任，委派臨時董事執行校務，保障教職員工權益。（張鎧乙攝）

已被教育部列為專輔學校的私立明道大學，至今積欠教職員工4個月薪水，校內自救會今(2)日特地到教育部陳情，強調絕大多數教師使面臨經濟困境，希望教育部趕緊介入處理，解散董事會並追究應負責任，以及委派臨時董事執行校務，以保障教職員工權益，維護學生受教權，讓學校正常運作。

明道大學在去年9月被私校退審會列為專輔學校，改善期限到今年5月底，但校方從去年底開始，發放薪水就出現問題，迄今已積欠2到5月份共4個月薪資，教育部也以違反教師待遇條例，先後對該校3度裁罰。

明道大學自救會長黃源河表示，學校無法正常支薪，已影響到許多人的生計，有的老師付不出房貸，被迫得賣房子或搬家，甚至還有同事連餐費都付不出來，向他借隔天的便當錢，「已經快活不下去！」

黃源河說，董事會與校長一開始承諾會發薪水，後來卻一再失信，面對教職員工的生計已出現問題，不得不出來向教育部提出陳情。

教育部高教司回應，明道大學欠薪的情況，教育部在去年11月發現便積極介入，也發函提醒、裁處並開罰，上個月也再前往學校實地訪視，了解資金籌措情形，此後又再發文給董事會，必須限期完成籌措資金，而學校如果都沒有做到這些要求，會再依照《私校法》對董事會再度裁罰。

教育部高教司也說明，針對明道大學舉行的審議會將於5日舉行，後續將由審議會負責裁決，教育部也會針對行政作業多給予協助。