近年來由於新興詐騙犯罪層出不窮，行政院特別研擬新世代打擊詐欺方案，以「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」，用宣導教育面、電信網路面、贓款流向面、偵查打擊面等四個面向著手，以有效打擊詐騙犯罪，為此保二總隊與民間團體合作，前進花蓮宣導防詐觀念。

保二總隊刑警大隊為辦理「識詐」宣導教育，與台北城西扶輪社及財團法人台灣好樣社會關懷協會等相關單位辦理三天二夜「花蓮偏鄉小學圓夢之旅」，結合智慧財產權宣導課程，並結合近期針對部落老人以辦門號換現金的詐騙模式及台灣目前5大詐騙手法，包括假網路拍賣（購物）、假投資、解除分期付款詐騙（ATM）、假愛情交友、假冒親友詐騙及，以實際案例，淺顯易懂的方式向在場的小朋友宣導「識詐」觀念的重要性，同時也請小朋友們擔任「識詐」小尖兵，將所有的防詐觀念帶給家中及部落的長者，使其提高對詐騙案件的警覺心，以減少民眾受害的機會。

保二總隊刑警大隊表示「識詐」觀念應向下扎根從小做起，讓小朋友帶著大人認識詐騙，並呼籲民眾勿因一時的貪便宜成為被害人，對於任何訊息應小心查證，凡事遵守「三不原則」，不隨意交付個人資料，不隨意聽從指示操作ATM，不理會來路不明的電話或訊息，方能有效避免受騙上當，確保自己的財產安全。