技專校院招生委員會聯合會(以下簡稱聯合會)於今(2)日在四技二專甄選入學網頁公布第一階段篩選結果，考生可至四技二專聯合甄選委員會網頁查詢。

聯合會表示，112學年度四技二專甄選入學招生提供4萬3037名招生名額(含青年儲蓄帳戶組)，完成第一階段報名人數4萬4420人(含青年儲蓄帳戶組)，每位考生至多可報名6個校系科(組)、學程志願。112學年度共計3萬8949人(含青年儲蓄帳戶組)通過第一階段篩選，篩選通過率為88％。

聯合會提到，第二階段備審資料上傳自112年6月8日10：00起至各校系科(組)、學程所訂截止日21：00止，上傳系統開放時間為每日8：00起至21：00止(首日為10：00起至21：00止)，系統於21：00準時關閉，另第二階段繳費查詢系統獨立為一系統，兩系統作業操作順序互不影響，考生得自行決定操作順序，提醒考生務必於各校所訂截止時間內完成第二階段報名(含備審資料網路上傳)及繳費作業，才算完成第二階段報名。

聯合會指出，在「第二階段報名含網路上傳(或勾選)學習歷程備審資料」各校系科(組)、學程上傳時，考生須就「勾選中央資料庫學習歷程檔案」或「自行上傳PDF檔案」，擇一方式繳交學習歷程備審資料。未使用中央資料庫學習歷程檔案之考生，備審資料上傳模式一律為「自行上傳PDF檔案」。

聯合會說明，上傳模式一經確定送出後，上傳系統即確定上傳模式，不得再更改，請考生審慎考慮。檔案勾選或上傳後，只要還未執行最後確認動作前，都可以重新上傳更改檔案，但已完成上傳確認後，就不得再重傳更改資料。

聯合會提醒考生，上傳備審資料後，務必再次進入上傳系統，查看校系（組）、學程之確認狀態欄，如果出現「已確認」字樣，才代表已成功完成上傳。